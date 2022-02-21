شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية استعداداً لمواجهة المقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت بعد ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأنهى حارس مرمى الأهلي برنامجه التأهيلي والبدني خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي انتهت مؤخرًا بالكاميرون.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي ولسلام.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.