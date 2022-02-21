شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية استعداداً لمواجهة المقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت بعد ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأنهى حارس مرمى الأهلي برنامجه التأهيلي والبدني خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي انتهت مؤخرًا بالكاميرون.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي ولسلام.
وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.