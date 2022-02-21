شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة محمد شوقي وضياء السيد مع الجهاز الفنى لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس زيارة محمد شوقي وضياء السيد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمران فيوتشر بالأمس، خلال استعداد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رشحنا بعض اللاعبين من الفريق لضياء السيد ومحمد شوقي خلال زيارتهما لمران الفريق، واطمئنوا أيضاً على عمر كمال وأحمد رفعت، وعقد الثنائي جلسة خاصة مع علي ماهر المناقشة فى بعض الأمور الفنية.

وشهد مران فريق فيوتشر، أمس الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حضور أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، محمد شوقي وضياء السيد، لمتابعة نجوم الفريق استعدادا للدور الفاصل أمام السنغال، في حضور عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفيوتشر، كما شهد المران فقرة ترفيهية بين اللاعبين واستعراض للمهارات الكروية، حيث استعاد على ماهر نجم الأهلي السابق ومدرب فيوتشر الحالي، ذكريات التألق على المستطيل الأخضر ليشارك فى التحدى.

ويستعد فيوتشر لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لا شيء.

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن، بعد خوض 9 مباريات، فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.