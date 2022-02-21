شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحدد موعد تصفيات المنتخب الأول "رجال وسيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى تصفيات للاعبى منتخب التايكوندو الأول مارس المقبل فى إطار الاستعداد لبطولات الأجندة الدولية، ومن المقرر أن تقام التصفيات بصالة اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة يومى 4 و 5 مارس المقبل.

وكان اتحاد التايكوندو قد أقام تصفيات لمنتخب البومزا كروجى بنادى الزهور التجمع الخامس أمس الأول السبت .

وحقق منتخب التايكوندو المركز الأول فى الترتيب العام على مستوى الكبار بمنافسات بطولة كاس العرب التى أقيمت فى الفجيرة بالإمارات، متفوقا على الأردن والمغرب، صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

كما حقق لاعبو المنتخب المركز الثانى فى الترتيب العام على مستوى المنتخبات، بعد تجميع نتائج الفئات السنية المختلفة، كبار وناشئين وشباب، فى البطولة ذاتها.

الميداليات التى حققها لاعبى التايكوندو مقسمة إلى 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية.

حقق الميداليات كل من تقى شعبان، شهد سامى ، عمر شراقى، أحمد الراوى على مستوى الذهبيات ، وفى الفضة توج بها روان الرفاعى ، اية محمد ، ميسون ايهاب ، وفيما يخص البرونزيات فحققها كل من محمد فرج،عبد الرحمن درويش ، نادين عمرو ، اياد بركات ، منة الله مدحت ، تالا تامر ، أحمد وائل .