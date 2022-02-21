أسباب غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة المقاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم الاثنين. وقال عبد الحفيظ، إن أيمن أشرف اشتكى من آلام فى الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام.
وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا، لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.