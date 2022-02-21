شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم الاثنين. وقال عبد الحفيظ، إن أيمن أشرف اشتكى من آلام فى الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا، لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.