شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يزور مران الأهلى قبل مواجهة المقاصة وحديث طريف مع أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صورة من حضور خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لمران فريق الكرة قبل مواجهة مصر المقاصة، وحرص بيبو على مصافحة كل اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق وعلقت الصفحة قائلة: "تواصل أجيال".

ويخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعلن موسيماني عقب مران اليوم قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والتي ستشهد عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.





ويتدرب الفريق اليوم بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا ، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.