شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلي يتعرض لحادث سير عقب مشاركته مع فريقه بدوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسن صابر مهاجم فريق الإسماعيلي للناشئين مواليد 2005 والذى تم تصعيده مؤخرًا لصفوف الفريق الأول، لحادث سير عقب مشاركته ضمن صفوف فريقه بدوري الجمهورية.

وأصيب المهاجم الواعد بكدمة فى القدم وسيخضع حاليا لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لعودته لصفوف الفريق بشكل سريع.

وكان اللاعب قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بعد الإشادة الواسعة بقدراته وإمكانياته من قبل مدربيه بعدما أصبح هداف فرق قطاع الناشئين.

يذكر أن حسن صابر يشارك مع فريقه الأساسي مواليد 2005 ويتم الإستعانة بجهوده مع فريق 2003 ، بجانب تصعيده للفريق الأول.