شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر نجوم الأهلى استعدادًا لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة المقاصة فى الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام.
وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.