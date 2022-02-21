شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر نجوم الأهلى استعدادًا لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة المقاصة فى الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في واحدة، وجمع 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة المقاصة غدًا لمواصلة مسيرة الحفاظ على لقب بطولة الدوري.