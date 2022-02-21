شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف شاهين، رئيس اتحاد العاب القوى ، أن الاتحاد العربى للعبة وافق على إقامة البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة بمصر والمقرر إقامتها مايو المقبل.

وقال شاهين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللجنة النظمة ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة تفاصيل استضافة المنافسات والاستقرار على الملاعب، وكذلك تجهيز الملف المقرر تقديمه للاتحاد العربى.

وتشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة العالم للصالات المغطاة التى تقام مارس المقبل ومقرر إقامتها فى صربيا.

وفيما يخص ايهاب عبد الرحمن فقال رئيس الاتحاد أن البطولات التى يشارك بها ستقام خلال أشهر الصيف وفقا للأجندة الدولية

ويتوقف حاليا نشاط المنتخبات فى العاب القوى ، لحين الانتهاء من المسابقات المحلية ، و التى تشهد بطولات الجمهورية لمختلف الفئات العمرية.

وفاز “شاهين” فى الانتخابات بمنصب الرئيس، ومعه فى العضوية أحمد حمزة ومحمد أمين وحاتم فودة ومجدي عبد البديع وكريم أكرم ومحمد يحيى وامين شعبان ومجدة الخواجة.