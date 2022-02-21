شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مرام محمد لاعبة السلة السابقة: بحب حفلات عمر خيرت ونفسى أكون مذيعة راديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مرام محمد لاعبة سلة الزمالك والصيد والزهور السابقة، وحكم كرة السلة حاليا.



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

حضور الحفلات الموسيقية لعمر خيرت، وباليه فى الأوبرا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة بشاميل وملوخية.

من نجمك المفضل؟

عادل إمام.



مرام محمد

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مذيعة راديو

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مليش رد فعل لأن ده طبيعى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

أروى جودة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كل أنواع الملابس لأنى بهتم بالموضة دائما، وعندى قناعة ان كل حاجة ليها وقتها ومكانها.



مرام خارج الصالة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضى لانه هيكون مدرك اهمية الرياضة ودورها على حياة اسرية ناجحة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هيكون فى نقاش لان هيبقى شئ صعب شوية على روتين حياتى الحالى



