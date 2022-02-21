شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغادر إلى الكونغو صباح الخميس بعد مواجهة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات السفر إلى الكونغو الديمقراطية استعداداً لمواجهة مضيفه أوتوهو الكونغولي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفريق سيطير إلى الكونغو فى الثانية صباح الخميس المقبل، موضحا أن الفريق سيتوجه إلى المطار مباشرة بعد الانتهاء من مواجهة إيسترن كومباني مساء الأربعاء في الدوري العام.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدورى العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.

ويستعد المصري لمواجهة إيسترن كومباني الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

الجدير بالذكر، أن المباراة ستقام على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.