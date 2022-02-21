شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يتلقى عرضا لتدريب الرجاء المغربى.. والحسم خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حسام البدري، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، عرضاً من بعض الوكلاء لقيادة الرجاء المغربى الذى أقال مدربه البلجيكي مارك فيلموتس أمس الأحد.

وكشفت تقارير صحفية مغربية اهتمام إدارة الرجاء بالتفاوض مع حسام البدرى لما يملكه من خبرات طويلة.

فى السياق ذاته، أكد مصدر مقرب من حسام البدرى أن المدير الفني ينتظر مخاطبات من إدارة النادى لمناقشة كافة التفاصيل لقيادة الفريق، لكن الأمور لم تحسم بشكل نهائي.

وأضاف المصدر، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد وضوح الرؤية بشأن مصير المفاوضات بين الطرفين.