شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على الجهاز المعاون لحمد إبراهيم لخلافة براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمد إبراهيم نجم الإسماعيلى الأسبق، على اختيار الدكتور عطية السيد ومحمد حمص وأحمد سمير فرج وسيد توفيق فى جهازه المعاون لتدريب الاسماعيلى، ويعلن اليوم الإثنين مجلس إدارة النادى الاسماعيلى تنصيب حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز ، وترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل، فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الأصفر.

وانتظر مسئولى النادى الإسماعيلى عودة حمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز من زامبيا حيث واجه الفريق السماوى نظيره زاناكو الزامبى بالكونفدرالية، وذلك لعقد جلسة مع المدرب لتوقيع عقود توليه تدريب الدراويش خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه خلال الساعات الاخيرة.

ويعقد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى اجتماعاً لمناقشة ملف التعاقد مع حمد إبراهيم على أن يتم الاعلان بشكل رسمى اليوم الاثنين عقب وصول حمد إبراهيم للإسماعيلية.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد