الامارات | صورة مشجع الهلال تهز مشاعر السودانيين خلال مباراة الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مشجع الهلال تهز مشاعر السودانيين خلال مباراة الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعلت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الشارع الرياضي السوداني، ظهر فيها مشجع يجلس بالقرب من ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان الذي استضاف مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، الجمعة الماضية، وبدا حزينا لعدم السماح له بالوجود في المدرجات بسبب القرار المفاجئ الذي كان قد أصدره الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف "بإقامة المباراة دون جمهور في المدرجات على الرغم من أنه كان قد سمح للهلال في البداية بدخول 15 ألف مشجع.

وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للأندية بالتعادل السلبي.

وظل المشجع الهلالي الذي يعبر حاله عن حال أعداد كبيرة من جمهور نادي الهلال الذي لم يتمكن من مشاهدة المباراة من المدرجات، مؤازراً لفريقه من خارج أسوار الملعب من بداية المباراة حتى نهايتها.

وتسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة دون جمهور في حرمان إعداد كبيرة من الجمهور السوداني وجمهور نادي الهلال على وجه الخصوص من الوجود في المدرجات لمساندة فريقه في هذه المباراة التي تمثل أهمية للهلال ولجماهيره.

ورغم أن الهلال قدم شكوى رسمية ضد قرار الاتحاد الافريقي "كاف" بحرمانه من جمهوره متهما إياه بمحاباة الأهلي المصري إلا أن "كاف" لم يعير شكوى الهلال أي اهتمام ليضطر الأخير إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

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