الامارات | موقف صادم للنجم الجزائري يوسف بلايلي في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صادم للنجم الجزائري يوسف بلايلي في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية عن هتافات عنصرية تعرض لها الجزائري الدولي يوسف بلايلي خلال مباراة فريقه بريست الفرنسي مع ريمس في الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقالت الصحيفة إن "الهتافات صدمت بلايلي وهناك مطالبات قدمت إلى لجنة العقوبات والانضباط التابعة للدوري الفرنسي (الليغ 1) للضرب بيد من حديد ومعاقبة المتهمين بهذا الفعل".

من حجهته، فتح نادي بريست تحقيقاً في الواقعة العنصرية دفاعاً عن اللاعب الجزائري البلايلي الذي انضم إلى نادي بريست خلال الانتقالات الشتوية بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان بلايلي قد خطف الأضواء في كأس العرب التي توجت الجزائر بلقبها على حساب تونس في المباراة النهائية، كما لفت الأنظار تحديداً في الدور ربع النهائي بتسجيله هدفاً تاريخياً بمرمى المنتخب المغربي من منتصف الملعب نال إعجاب الجماهير العربية والعالمية.

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