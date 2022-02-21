عاجل.. ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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أسدل الستار على فعاليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.



وخلال حفل الختام، أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نهاية فعاليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وتم تسليم العلم الأولمبي للبعثة الإيطالية، التي ستستضيف فعاليات النسخة المقبلة الـ25 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2026.