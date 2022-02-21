فابريزيو رومانو: ريال مدريد يستهدف تمديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، والذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلونتينو بيريرز تخطط لتمديد تعاقدها مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، في ظل تألقه الكبير الفترة الماضية.



وينتهي عقد فينيسيوس بعد موسمين ويرغب ريال مدريد في تمديده عقب تألق البرازيلي الدولي في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني، كارلو أنشيلوتي.

أوضح رومانو، عبر حسابه على ”تويتر“، أنه من المتوقع أن يمتد العقد الجديد للنجم البرازيلي حتى صيف 2027.

ويقدم فينيسيوس صاحب الـ 21 عامًا مستويات رائعة مع الفريق الملكي وأسهم في العديد من الانتصارات المهمة هذا الموسم، علمًا بأن عقده الحالي يمتد حتى 2024.

ولعب المهاجم البرازيلي 34 مباراة مع الريال هذا الموسم سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10 أخرى، إذ جاءت أهدافه بواقع 13 على مستوى الليجا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا وهدف وحيد بكأس السوبر الإسباني.

وبحسب التقارير فإن هناك إجماعا في إدارة الريال بما في ذلك فلورنتينو بيريز رئيس النادي، على ضرورة منح اللاعب عقدا طويل الأمد للاحتفاظ به أطول وقت ممكن.

وواصل جونيور برفقة زميله كريم بنزيما تحطيم عدة أرقام قياسية مع الميرنغي، خلال الموسم الجاري 2021-2022، خاصة بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس 3-0 فى اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الليغا.

وحسب ما نشرت شبكة ”أوبتا“، المتخصصة في الإحصائيات، فإن كريم بنزيما وفينسيوس جونيور أسهما في 45 هدفًا مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري.

شارك كريم بنزيما في 28 هدفًا هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني، مقسمة ما بين تسجيله 18 هدفًا وقيامه بـ9 تمريرات حاسمة.

فيما أسهم البرازيلي فينسيوس جونيور في 18 هدفًا هذا الموسم على مستوى بطولة الدوري الإسباني، بتسجيله 13 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعاد فريق ريال مدريد إلى الانتصارات في الدوري الإسباني من جديد أمام ديبورتيفو ألافيس، بعد أن تعادل أمام فياريال دون أهداف في الجولة الماضية.

فريق ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الـ57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.