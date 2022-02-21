شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إعارة ثنائي فريق الشباب للدوري التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة بموسم 2023ــ 2024

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعلن موسيماني عقب مران اليوم قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والتي ستشهد عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.

ويتدرب الفريق اليوم بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا ، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.