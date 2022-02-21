شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة بيراميدز والصفاقسى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وحكام مباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الكاف، فى خطابه لبيراميدز، أن المباراة تقرر إقامتها يوم الأحد 27 فبراير فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من البطولة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم عادل زوريق، ويعاونه ذكريا برنسي المساعد الأول، وعبد الصمد أبورتيني المساعد الثاني، وكريم صبري الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي، من دولة جيبوتي، والمنسق العام أليسكاندر أسانتي من غانا، وأندي كوامي المنسق الأمني للقاء من ليبيريا، والدكتور محمد سلطان لمتابعة إجراءات تطبيق فيروس كورونا، من مصر.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط من انتصارين على الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.