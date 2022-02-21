الشعباني يلجأ لسياسة التدوير للتغلب على الإرهاق قبل مواجهة إيسترن كومباني

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القاهرة - سامية سيد - استقر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، على اتباع سياسة التدوير فى المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني بالجولة العاشرة للدوري، من أجل التغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبين بسبب تلاحم المباريات المحلية والأفريقية.

ومن المقرر أن يمنح الشعباني الفرصة للاعبين الذي لم يشاركوا خلال مباراة مازيمبي والتي فاز خلالها الفريق بهدفين نظيفين في دور المجموعات، مثل أوستين أموتو وعموري.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدوري العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.

ويستعد المصري لمواجهة إيسترن كومباني الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برك العرب بالإسكندرية.

وطالب الشعباني لاعبي الفريق بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام إيسترن كومباني للمنافسة مجدداً على المركز الرابع بالمربع الذهب، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، وهو ما عطل المصري عن المنافسة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.