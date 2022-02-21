شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث عن حل لأزمة العقم الهجومى لشريف وحسام حسن قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جانبا من مران اليوم، الاثنين، للمهاجمين لحل العقم التهديفى الذى أصاب الثنائى محمد شريف وحسام حسن مهاجمى المارد الأحمر الفترة الأخيرة، ويعاني محمد شريف مهاجم الأهلي الأساسي من غياب التسجيل منذ فترة، فيما يغيب صلاح محسن عن مباريات الأهلي منذ عدة أسابيع للإصابة، كما عانى حسام حسن المهاجم الثالث فى الفريق من إصابة حرمته من المشاركة عدة أسابيع قبل أن يعود للمشاركة كبديل أمام الهلال السوداني لكنه لم يسجل.

كما يغيب عن الأهلي للإصابة لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي يدفع به موسيماني في بعض المباريات كمهاجم صريح وهو ما يُزيد من معاناة الأحمر الهجومية.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعلن موسيماني عقب مران اليوم قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والتي ستشهد عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.

ويتدرب الفريق اليوم بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا ، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.