شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ طارق حامد لتحديد موقفه من مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من مرافقة بعثة فريقه فى رحلة المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة فى الركبة يخوض على إثرها تدريبات تأهيلية منذ انطلاق بطولة كأس الرابطة، حيث لم يشارك اللاعب فى أى مران جماعى أو مباراة رسمية مع فريقه من حينها.

ويقترب طارق حامد من مرافقة بعثة فريق الزمالك خلال رحلة المغرب، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى شفاء اللاعب وجاهزيته من الناحية الطبية للعودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة فى التدريبات.

ويبدأ فريق الزمالك استعداده لمواجهة الوداد المغربي اليوم دون راحة، عقب وصول الفريق إلى القاهرة صباح أمس، الأحد، قادما من أنحولا عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي سلبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة فريق الزمالك وصلت القاهرة فى السابعة صباح أمس، وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل فى المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.