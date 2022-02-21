شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مارس ربع نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات مباريات الدور ربع النهائى best of 5، لمنافسات دورى السوبر رجال، خلال الفترة من 18 إلى 31 مارس المقبل .

وتقام المباريات أيام 18 و 21و 25و 28 و 31 مارس، على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة وهى الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد وسبورتنج والاتصالات، وسموحة، ومصر للتأمين .

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى بنهاية الدور التمهيدى، ويليه الاتحاد السكندرى، ثم الجزيرة، والاتصالات، وسبورتنج ثم الزمالك والتأمين وسموحة .

ويتواجد منتخب السلة فى السنغال للمشاركة قى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري.

وتقع مصر فى المجموعة الرابعة من التصفيات بجانب منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا .

ووفقا لجدول البطولة فيلتقى الفراعنة مع السنغال ثم كينيا ثم الكونغو الديمقراطية على الترتيب

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندى - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.