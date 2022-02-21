شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يرفع رصيده لـ44 بطولة بعد التتويج بـ"أون فاير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، رصيده من البطولات عبر مسيرته الاحترافية إلى 44 بطولة، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة واشنطن "أون فاير" عقب فوزه فى المباراة النهائية على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3/0.

وخاض الشوربجي 598 مباراة فى مسيرته الإحترافية، فاز خلالها فى 464 مباراة، وتربع الشوربجي على صدارة التصنيف العالمي على مدار 50 شهرا.

وجاءت أبرز بطولات محمد الشوربجي كالتالي:

بطل العالم للكبار: 2017

بطل إنجلترا المفتوحة: 2015 و2016 و2019

بطل أمريكا المفتوحة: 2014 و2016 و2018

بطل هونج كونج المفتوحة: 2014 و2015 و2017 و2018

بطل قطر كلاسيك: 2013 و2015 و2017

بطل بطولة الأبطال: 2016 و2016 و2020

بطل شيكاجو المفتوحة: 2016 و2018

بطل بطولة الثمانية: الكبار 2017 و2018

بطل العالم للناشئين: 2008 و 2009