شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب من موسمياني منحه فرصة كاملة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن مهاجم الأهلي الجهاز الفني للفريق بحصوله على فرصة كاملة حتى يستطيع التعبير عن قدراته التهديفية العالية، خاصة أنه لم يستطع إخراج كل ما لديه من قدرات تهديفية حتى الآن.

ويرى حسام حسن أن الفرص التى حصل عليها الفترة الماضية غير كافية لإبراز إمكانياته الهجومية، خاصة أنه يشارك فى بعض المباريات الصعبة أو التى يواجه فيها الأهلي صعوبة فى اختراق مرمى المنافسين، بجانب أنه يلعب لأوقات قليلة لا تعدو عدة دقائق.

وانضم حسام حسن للأهلي الصيف الماضي قادماً مع سموحة ويشارك على فترات إذ يعتمد موسيماني على محمد شريف بصفة أساسية.

ويؤكد حسام حسن أنه يستطيع قيادة هجوم الأهلي لكنه يحتاج فرصة مشاركة أطول ومزيداً من الوقت لاسيما وأنه كلاعب جديد يحتاج فترة للتأقلم والإنسجام مع باقي اللاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاصة غداً في بطولة الدوري الممتاز وستقام المباراة بإستاد الاهلي والسلام.