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شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وتوريه صفقتان من العيار الثقيل يقدمان أوراق اعتمادهما فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى فى إبرام عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن صفقتا الجنوب أفريقى فاجرى لاكاى والبوركينابى إبراهيم توريه كانا الأبرز ضمن سوق الانتقالات فى مصر، خاصة أن الثنائى من أصحاب المهارات العالية والقوة البدنية الكبيرة، وتم التعاقد معهما فى صمت ودون حدوث ضجة فى الميركاتو.المهاجم فاجرى لاكاى
قدم فاجرى لاكاى أوراق اعتماده منذ اليوم الأول لظهوره فى بيراميدز، ونجح فى تثبيت أقدامه ولفت الأنظار عندما سجل هدفين لفريقه فى شباك زاناكو الزمامبى فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات الكونفدرالية، ويساعد فريقه فى العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، وتصدر المجموعة.
لاكاي من مواليد 31 مايو 1997، وبدأ مشواره في صفوف نادي سانتوس إف سي كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومنه إلى سوبر سبورت يونايتد، قبل أن ينضم إلى أياكس كيب تاون، ولعب في صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي، وآخر أنديته كان كيب تاون سيتي في جنوب أفريقيا.
ويمتلك المهاجم مسيرة دولية مميزة، حيث لعب لجميع منتخبات جنوب أفريقيا في مختلف المراحل العمرية، حتى وصل إلى منتخب تحت 23 سنة والمنتخب الأولمبي.
لاكاي هو من أهم المواهب في جنوب أفريقيا، وبالفعل يمتلك رقما مميزا في مشواره كونه أصغر لاعب عمرا انضماما لمعسكرات المنتخب الأول للبافانا بافانا ونال ثقة الجهاز الفني بقيادة هوجو بروس للاعتماد عليه مهاجما للمنتخب في آخر جولات تصفيات كأس العالم الأخيرة.
وكشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن لاكاي وقع عقدا رسميا ينضم بموجبه إلى نادي بيراميدز مدته موسم ونصف الموسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي، في إطار خطة النادي والإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بدعم الفريق بأفضل العناصر الواعدة في جميع المراكز.
نجم الوسط الدولى إبراهيم توريه
إبراهيم توريه من مواليد 4 أغسطس 1994 ويحمل الجنسيتين البوركينية والإيفوارية، وسبق له اللعب فى أندية إيفان الفرنسي وفيكتوريا جيماريش البرتغالي وقرطبة الإسباني، وشارك مع منتخب بوركينا فاسو في 28 مباراة دولية.
وأبرم نادي بيراميدز تعاقده مع إبراهيم توريه نجم خط الوسط المدافع الدولي لمنتخب بوركينا فاسو والذى شارك مع منتخب الخيول في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وحصل توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات ربع النهائي، وانتهت بفوز الخيول بهدف نظيف.
ووصل توريه للجائزة رقم 3 لأفضل لاعب خلال 5 مباريات خاضها مع الخيول فى الكان، حيث حصل على أفضل لاعب في مواجهة كاب فيردى والجابون وتونس، ليكون أكثر لاعب توج بهذه الجائزة.
وكشف عمرو بسيوني عن أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر، مشيرا إلى أنه سيكون صفقة قوية وإضافة مهمة لخط الوسط في ظل ارتباطات متتالية للنادي في جميع المنافسات المحلية والقارية، وخطة النادي لدعم الفريق بعناصر الخبرة والشباب في جميع المراكز.