شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وتوريه صفقتان من العيار الثقيل يقدمان أوراق اعتمادهما فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى فى إبرام عدة صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن صفقتا الجنوب أفريقى فاجرى لاكاى والبوركينابى إبراهيم توريه كانا الأبرز ضمن سوق الانتقالات فى مصر، خاصة أن الثنائى من أصحاب المهارات العالية والقوة البدنية الكبيرة، وتم التعاقد معهما فى صمت ودون حدوث ضجة فى الميركاتو.

المهاجم فاجرى لاكاى

قدم فاجرى لاكاى أوراق اعتماده منذ اليوم الأول لظهوره فى بيراميدز، ونجح فى تثبيت أقدامه ولفت الأنظار عندما سجل هدفين لفريقه فى شباك زاناكو الزمامبى فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات الكونفدرالية، ويساعد فريقه فى العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، وتصدر المجموعة.

لاكاي من مواليد 31 مايو 1997، وبدأ مشواره في صفوف نادي سانتوس إف سي كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومنه إلى سوبر سبورت يونايتد، قبل أن ينضم إلى أياكس كيب تاون، ولعب في صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي، وآخر أنديته كان كيب تاون سيتي في جنوب أفريقيا.