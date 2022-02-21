شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وطارق مؤمن يطيران إلى شيكاغو للمشاركة فى بطولة ويندى سيتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ثنائي الإسكواش المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً للرجال، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الخامس، إلى ولاية شيكاغو الأمريكية استعداداً للمشاركة في بطولة "ويندي سيتي" للاسكواش، والتي تعد أحد أكبر بطولات اللعبة، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 250 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتقام بطولة ويندي سيتي في ولاية شيكاغو خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في التصنيف العالمي.



علي فرج وطارق مؤمن

من ناحية أخرى، تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في المباراة النهائية على منافسه الويلزي جويل مكين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-8.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش قد توجت بذات البطولة، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 16-14, 13-11.