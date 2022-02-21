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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يهزم إيطاليا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها ال18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 الى 27 فبراير الجارى.
ويشارك بالبطولة 9 منتخبات : منتخب تركيا و منتخب كرواتيا و منتخب مصر الوطنى و منتخب اليونان و منتخب ايطاليا و منتخب الكويت و منتخب مونتينيجروا و منتخب رومانيا و منتخب اسبانيا.
يشارك بالبطولة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 و يترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد و يضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محى صلاح مدرب حراس مرمى و محمد عبد المنعم مدير ادارى و دكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى.
و تضم قائمة اللاعبين 18 لاعب هم : يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد اشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - احمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - احمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال ابراهيم - محمد مؤمن.
منتخب اليد (1)
منتخب اليد (2)
منتخب اليد (3)