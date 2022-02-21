شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يهزم إيطاليا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 على نظيره الإيطالي بنتيجة 25/21 بواقع 3/0 فى الأشواط الثلاثة فى الفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها تركيا ، بينما يلتقى مونتينيجرو فى الفترة المسائية .

وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها ال18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 الى 27 فبراير الجارى.

ويشارك بالبطولة 9 منتخبات : منتخب تركيا و منتخب كرواتيا و منتخب مصر الوطنى و منتخب اليونان و منتخب ايطاليا و منتخب الكويت و منتخب مونتينيجروا و منتخب رومانيا و منتخب اسبانيا.

يشارك بالبطولة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 و يترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد و يضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محى صلاح مدرب حراس مرمى و محمد عبد المنعم مدير ادارى و دكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى.

و تضم قائمة اللاعبين 18 لاعب هم : يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد اشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - احمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - احمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال ابراهيم - محمد مؤمن.