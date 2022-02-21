شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصي: كنا قادرين على مضاعفة النتيجة أمام مازيمبي وخطة الشعباني سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إلياس الجلاصي، لاعب النادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه أمس على نظيره مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الجلاصي، اللاعبون كانو رجالة رغم تعب السفر قدرنا نفرح الجماهير وهذه بداية حصدنا 3 نقاط مهمة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، لم نوفق فى الشوط الأول وأهدرنا الفرص وطبقنا خطة الشعباني حتى أحرزنا الهدفين الأول والثانى وكنا قادرين على تسجيل الهدف الثالث والرابع، ونشكر الجماهير ونتمنى أن نسعدهم الفترة المقبلة ونتأهل من دور المجموعات.

من ناحية أخرى، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة والتي تجمع بين المصرى ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" فى السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.