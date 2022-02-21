شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يلجأ لسياسة التدوير فى بيراميدز للهروب من ضغط الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لسياسة التدوير بين اللاعبين من أجل التغلب على ضغط المباريات، فى ظل مشاركة الفريق فى مسابقة الدورى وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وارتباطات بيراميدز بالسفر خارج مصر لخوض مواجهاته الأمر الذى قد يؤدى لإرهاق اللاعبين، لاسيما أن الفريق السماوى يضم عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات ومستواهم متقارب ما يجعل سياسة التدوير بينهم أمرا سهلا.

وقال إيهاب جلال ، إن الفوز الذى حققه على حساب زاناكو الزامبي بهدفين دون مقابل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهم للغاية، خاصة أنه وضع الفريق فى مكان متميز ومنحه صدارة المجموعة مبكرًا.

وأكد جلال أنه من الجيد مواصلة سلسة الانتصارات المحلية والقارية والتي تمنح الفريق دائما دفعة لمواصلة الهدف فى جميع البطولات، وبسبب ضغط اللقاءات المتتالية كانت التعديلات في التشكيل ومن الجيد التعامل مع اللقاءات المتتالية بأفضل صورة ممكنة.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط، ويأتى الصفاقسى التونسى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وأهلى طرابلس فى المركز الثالث وزاناكو فى المركز الرابع بدون نقاط.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.