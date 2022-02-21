شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يطرد متعب من تدريبات الأهلي بسبب "شراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، ذكريات بدايته مع الفريق الأول للنادى الأهلى بعد تصعيده من قطاع الناشئين، حيث تزامن الأمر مع وجود مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال متعب مستعيداً ذكريات أول مواقفه مع الخواجة البرتغالي، "بدايتى مع مانويل جوزيه كانت صعبة جدا، أول تدريب لى معه كنا فى تونس وكنت أرتدى شرابا قصيرا، ولكنه كان طلب منا ارتداء شراب طويل وقال لى فين الشنكار، قولت له مش معايا قال لى اطلع برة، بعد ذلك تضايقت وقلت لو مش عايزنى أشارك طيب جابنى ليه".

وأضاف متعب، "أول مباراة لى مع الأهلى وجوزيه كانت أمام غزل المحلة على ملعبهم وكنا مهزومين 1/0، وأشركنى فى الدقيقة 20 وهو قرار جرىء منه، وكسبنا 4/1، بعدها تعرضت لإصابة بكسر فى قدمى وقعدت 6 أشهر لكنه كان واثق فى إمكانياتى وأعادنى، وأول مباراة بعد الإصابة سجلت هدفين، ولكن المباراة الثانية لعبت بشكل فردى فعنفنى أمام الفريق وقال لى أنت بتلعب كرة قدم مش جولف".