بانون لم يكن الأول.. لاعبون غابوا عن الملاعب بسبب مضاعفات كورونا في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يعاني عدد كبير من اللاعبين حول العالم بسبب مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا، منها في الرئة ومنها من يصاب بالتهاب في عضلة القلب، والتي من الممكن أن تنهي مشوارهم في الملاعب.

كان بدر بانون مدافع الأهلي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أثناء انضمام لمنتخب المغرب في أول يناير الماضي استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ولكن تطور الأمر إلى تعرضه للإصابه بالتهابات عضلة القلب، ليتم استبعاده من البطولة.

ومازال بانون يعاني ولم يتم تحديد موعد اكتمال شفاءه وعودته مرة آخرى.

وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف في تصريحات خاصة ليلا كورة: "النادي يجهز ملفًا طبيًا عن حالة بدر بانون تتعلق برسومات القلب والضغط وكافة التحاليل والأشعة تمهيدًا لإرسالها إلى أحد الأطباء الكبار في انجلترا، للاطمئنان على حالة اللاعب ومعرفة الموعد المناسب لعودته للتدريبات بما لا يشكًل خطر علي صحته".

مضاعفات فيروس كورونا لبدر بانون لم تكن الأولى من نوعها، ويرصد يلا كورة أبرز اللاعبين الذين عانوا بسبب المرض:

ألفونسو ديفيز:

ظهير أيسر بايرن ميونخ تعرض لإصابة بفيروس كورونا 6 يناير الماضي، لكنه أصيب أيضًا بمضاعفاته وهي التهابات في عضلة القلب، مما أبعدته عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وكشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ: "حالة ألفونسو ديفيز في تحسن ملحوظ، لقد تخطى مرحلة الخطر سيخضع لفحص جديد بعد أسبوعين من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على حالته".

ومازال ديفيز يعاني من التهابات في عضلة القلب ويغيب على إثرها حتى الآن.

جوشوا كيميتش:

تعرض لاعب بايرن ميونخ للإصابة بفيروس كورونا، ورغم تعافيه منه إلا أنه تسببت مشكلة في رئتيه غاب على إثرها، لمدة شهرين عن الملاعب قبل العودة مرة آخرى.

وكانت المفاجأة عندما كشف كيميتش عن رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا لأنه كان يرغب في الانتظار لمعرفة المزيد بشأن الآثار طويلة الأمد للقاح.

وعرض كارل لاوترباخ وزير الصحة الألماني أن يمنح بنفسه اللقاح المضاد لفيروس كورونا كيميتش وأن يتحدث معه حول مميزات ومخاطر التطعيم.

واعترف كيميتش بخطائه، وأكد أنه سيتلقى التطعيم حين يكمل المدة المخصصة لذلك عقب التعافي.

بيير أوباميانج:

تعرض مهاجم منتخب الجابون أيضًا للإصابة بفيروس كورونا قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وبعد ذلك أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم أن اللاعب لديه مشاكل في القلب تتعلق بإصابته بفيروس كورونا، وتم استبعاده من البطولة.

ولكن الأمر لم يكن بالكبير وتم شفاؤه سريعًا قبل الانضمام إلى صفوف برشلونة، وكتب أوباميانج على حسابه: "وكتب أوباميانج عبر حسابه على إنستجرام اليوم الخميس: "عدت إلى لندن لإجراء فحوصات إضافية، وأنا سعيد للغاية للقول إن قلبي في حالة جيدة تمامًا. أنا بصحة جيدة للغاية بشكل عام".

ونجح في العودة مرة آخرى للملاعب وتسجيل أول هاتريك له مع برشلونة في مباراة فالنسيا أمس في الدوري الإسباني.