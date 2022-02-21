عبد الفتاح: إدارة خاصة بـ "VAR" في تشكيل لجنة الحكام.. وندرس تطبيقه في ربع نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي للعبة، أن لجنة الحكام بالجبلاية ستشهد خطة جديدة تتضمن تواجد إدارة خاصة بتقنية الفيديو، مضيفًا أن هناك دراسة في كاف لتطبيقه في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، قال عبد الفتاح: "كل التحية والتقدير لعزب حجاج ووجيه أحمد، قامات كبيرة خدمات التحكيم المصري بشكل غير عادي، وطلبت من مجلس الإدارة أن يتم تكريمهم".

وتابع: "اليوم (الاثنين) سنعقد جلسة مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لوضع تصور وخطة لتطوير التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "الخطة تتضمن إدارة خاصة بتقنية الفيديو، كذلك مركز تدريبي للحكام بجانب عقد دورات تدريبية للحكام الأفارقة لتأهيلهم للحصول على رخصة الـ VAR".

وأكمل: "إدارة فار لن تقل عن 4 أعضاء، كذلك اللجنة الفنية، ما يعني أن لجنة الحكام ستتكون من 10-12 عضوا".

وردًا على غياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات ببطولتي أفريقيا، أجاب عضو لجنة الحكام بالكاف: "هناك 54 دولة في أفريقيا، ولا يتم تطبيق التقنية سوى في مصر والمغرب، الدول الأفريقية غير مستعدة لتواجد التقنية، الأجهزة والمعدات غير متوفرة بجانب التكاليف الباهظة".

وأتم: "هناك دراسة لتطبيق التقنية في مباريات ربع النهائي، لكن الأكيد أن تطبيقه سيتم في مباريات نصف النهائي والنهائي".