تقرير.. الأهلي ينتظر جدولاً مزدحماً ومباريات نارية خلال 25 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ينتظر النادي الأهلي جدولاً مزدحماً ومباريات نارية خلال الفترة المقبلة وحتى قبل التوقف الدولي الذي سيشهد إقامة معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم يومي 25 مارس المقبل بالقاهرة ثم 29 مارس في داكار.

وستشهد الفترة المقبلة خوض النادي الأهلي لـ8 مباريات خلال 25 يوماً، بدءاً من مباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في بطولة دوري WE المصري، وحتى مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا في 18 مارس المقبل.

ويعود سبب ضغط المباريات لدى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى خوضه لمباراتين مؤجلتين أحدهما في بطولة الدوري وأخرى في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع نادي المريخ السوداني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 5 مارس المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

كما يخوض الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة دوري WE المصري مع بيراميدز، يوم 8 مارس المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب إقامة معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا في ديسمبر الماضي.

ويبدأ الأهلي جدول المزدحم بمواجهة مصر المقاصة غدا الثلاثاء، ثم يواجه ماميلودي صنداونز في دوري أبطال أفريقيا، ويليه لقاء فاركو في الدوري.

ثم يخوض الأهلي مباراة المريخ السوداني المؤجلة، ويليها مواجهة بيراميدز المؤجلة أيضاً، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة دور الـ32 بكأس مصر أمام فريق المصري بالسلوم، قبل أن يختتم مبارياته خلال هذا الجدول المزدحم أمام المريخ.

ولم يحدد اتحاد الكرة المصري موعداً لمباراة الأهلي وفريق المصري بالسلوم بعد، إلا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أشار إلى أن مباريات دور الـ32 من كأس مصر ستقام في الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل.

جدول الأهلي:

22 فبراير.. الأهلي ومصر المقاصة (دوري WE المصري)

26 فبراير.. الأهلي وصنداونز (دوري أبطال أفريقيا)

1 مارس.. الأهلي وفاركو (دوري WE المصري)

5 مارس.. الأهلي والمريخ (دوري أبطال أفريقيا)

8 مارس.. الأهلي وبيراميدز (دوري WE المصري)

11 مارس.. صنداونز والأهلي (دوري أبطال أفريقيا)

دور الـ32 لكأس مصر خلال الفترة من 11 لـ15.. الأهلي والمصري بالسلوم (كأس مصر)

18 مارس.. المريخ والأهلي (دوري أبطال أفريقيا)