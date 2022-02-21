سفير مصر بأنجولا يوضح.. حالة زيزو وكواليس إيجابية "3 مسحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، كواليس إصابة أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بفيروس كورونا وبقاؤه في أنجولا.

وكان زيزو ضمن بعثة الزمالك التي تواجدت في أنجولا قبل أيام لمواجهة ساجرادا اسبيرانسا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكنه غاب عن تشكيل المباراة، وتبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وخلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين عبر راديو "أون سبورت، قال صفوت: "زيزو خضع لمسحة سريعة مع زملاؤه في المطار فور وصول البعثة إلى إنجولا وهو إجراء احترازي، لكن جاءت عينته إيجابية".

وتابع: "ثم خضع اللاعب لمسحة PCR للتأكد من حالته مجددا وجاءت العينة إيجابية، ليتم عزله عن باقي اللاعبين وخضوعه للبروتوكول الطبي".

وواصل: "ليلة المباراة خضع اللاعب لمسحة ثانية وجاءت إيجابية أيضًا، كما خضع لمسحة ثالثة قبل سفر اللاعبين على أمل أن تظهر سلبية ويتوجه إلى القاهرة لكنها جاءت إيجابية".

وأكمل: "اللاعب بحالة جيدة ولا يعاني من أية أعراض، لكن احتراما والتزاما بالقوانين في أنجولا عليه البقاء هناك وخضوعه للعزل".

وأتم: "من المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة اليوم، المسحة المعتمدة للسفر تحتاج ليومين للكشف عن نتيجتها، لكننا خاطبنا المسئولين لسرعة اتخاذ الإجراءات".

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا التي تضم كل من الوداد، بترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا الأنجولي.

جدير بالذكر أن جمع نقطتين حتى الآن بعد خوض جولتين في مجموعات دوري الأبطال، حيث تعادل بنتيجة 2-2 أمام بترو أتلتيكو في القاهرة، وتعادل سلبيا أمام ساجرادا في أنجولا.