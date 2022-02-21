وكيلهما: لم نتلق عروضا أوروبية لفتوح وعبد المنعم.. "الوقت غير مناسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد يحيى وكيل اللاعبين، إن أحمد فتوح لاعب الزمالك ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي لم تصلهما أية عروض أوروبية حتى الآن، مضيفًا أن الوقت الحالي غير مناسب لتقديم العروض للتعاقد مع اللاعبين.

وخلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال يحيى: "لم يصل أي عرض من ميلان لفتوح (مش وقت عروض)".

وعن احتمالية عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لنادي الزمالك، قال: "لم يتحدث أحد معي، لكن وارد تم الحديث مع جنش، فهو علاقته جيدة بالمسئولين في الزمالك".

وبسؤاله عن "جلسة الفجر" التي حسمت انتقال يوسف أوباما إلى الزمالك، أجاب: "كان أوباما لاعبا لوادي دجلة وعقده انتهى، وقتها عقدت جلسة أنا وأوباما مع أحمد مرتضى فجرا، وأنهينا الصفقة قبل مطلع النهار".

وعن تلقي محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عروضا احترافية في أوروبا عقب نهاية منافسات كأس أمم أفريقيا، أجاب: "لا لم يحدث.. قد يتم في نهاية الموسم".