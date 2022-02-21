وكيله: كهربا كان عليه الخروج من الأهلي.. ولا أعلم سبب المشكلة مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد يحيى وكيل اللاعبين، إن مدرب فريق هاتاي سبور التركي المحترف بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" اقتنع بإمكانيات اللاعب خلال 10 دقائق، مضيفًا أنه كان عليه الخروج من الأهلي.

ورحل كهربا عن صفوف الأهلي معارا إلى صفوف هاتاي سبور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع وضع بند يتيح للنادي التركي أحقية شراء اللاعب قبل نهاية فترة الإعارة (بنهاية الموسم الجاري).

وخلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، قال يحيى: "السيرة الذاتية لكهربا جيدة جدا، الوكيل الذي تحدث معي من تركيا قال لي إنه عندما عرض كهربا على المدرب اقتنع بإمكانياته خلال 10 دقائق فقط وقال لي احضره إلى هنا".

وتابع يحية حديثه: "كهربا لم يكن مرتاحا في الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وكان عليه الرحيل".

وأكمل: "لا أعلم سبب المشكلة بينه وبين بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) ولا أعتقد أن عدم تحيته عقب مباراة طلائع الجيش سببا في رحيله".

وأتم: "عودة كهربا إلى الأهلي ستحسمها رغبته فقط، لأن النادي التركي يمتلك أحقية الشراء، ورغبة كهربا (بشكل ودي) هي التي قد تعطل إتمام الصفقة".