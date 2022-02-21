جاهزية وغياب وغموض.. حالة خماسي الأهلي المصاب قبل مواجهة صندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن حالة لاعبو الفريق الأول المصابين، وفرص لحاقهم بمباراة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة المصابين في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية كل من بيرسي تاو، محمد الشناوي، صلاح محسن، محمود متولي، محمد محمود وبدر بانون.

وعلم الخليج 365، أن بيرسي تاو خارج حسابات الأهلي في مباراة صنداونز، مشيراً إلى أن اللاعب مازال يعاني من آلام في العضلة الخلفية منذ إصابته في مباريات كأس رابطة الأندية المصرية وأمامه حوالي 10 أيام للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وبالنسبة إلى محمد الشناوي، فإنه تعافى من تمزق العضلة الخلفية وهو الآن جاهز لمباراة مصر المقاصة غدا الثلاثاء في الدوري، ثم لمباراة صنداونز، إلا أن قرار مشاركته يعود إلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ولا يزال الغموض يحوم حول حالة بدر بانون مدافع الفريق، حيث لا يوجد موعد محدد لعودته إلي التدريبات الجماعية وهذا يتوقف على حالته ومدي استجابة عضلة القلب للعلاج حيث عاني من التهابات نتيجة مضاعفات كورونا.

وكان مصدر صرح في وقت سابق لمصراوي، إن الأهلي يجهز ملفاً طبياً لحالة بانون لعرضه على أحد الأطباء الكبار في إنجلترا خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

أما بالنسبة لصلاح محسن الذي أجري جراحة مشطية القدم مؤخرا، لا يزال أمامه حوالي ٣ أسابيع من الآن للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وينفذ محمود متولي ينفذ برنامجه التأهيلي ولم يتحدد موعد لعودته إلي التدريبات بعدما أصيب بتمزق في العضلة الامامية، أما بالنسبة لمحمد محمود فإنه جاهز لمواجهة صنداونز ومباراة مصر المقاصة بشكل طبيعي ولا يعاني من إصابة حاليا.