ما هو موعد حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بات منتظرا أن يسجل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ظهورا إعلاميا تاريخيا خلال الأيام المقبلة.



ويظهر محمد صلاح للمرة الأولى على شاشة التلفزيون المصري، عندما يحل ضيفا على الإعلامية الشهيرة إسعاد يونس في لقاء خاص، من المنتظر أن يحظى باهتمام إعلامي وعالمي كبير.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت طرح البرومو الخاص بلقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس، والذي قوبل بحفاوة كبيرة واهتمام خاص من كل عشاق النجم المصري.

وأضفت الكاريزما والقبول اللذان تحظى بهما المخضرمة إسعاد يونس رونقا خاصا على برومو الحوار المرتقب إذاعته، نظرا للشعبية الكبيرة اللتي تحظى بها وأسلوبها الطريف مع ضيوفها.

وظهر محمد صلاح مع إسعاد يونس في البرومو وهي تقدم له بعض الأكلات المصرية الشهيرة التي جلبتها له في إنجلترا، ممع بعض التعليقات الطريفة التي ختمتها بعبارة "مين قدنا أبو صلاح عندنا".

ووفق تقارير إعلامية مصرية فإن المفاوضات مع محمد صلاح للظهور مع إسعاد يونس بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تم الاتفاق مع مدير أعماله على كل شيء، قبل أن يتم إجراء الحوار.

ومع نهايات العام الماضي 2021، نشرت إسعاد يونس صورة لها مع ضيف من ظهره، لتثير تساؤلات الجمهور حول طبيعة هذا الضيف، الذي خمن الكثيرون أنه سيكون محمد صلاح.

من المنتظر أن يذاع حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، وستتم إذاعته على جزأين، وفقا لتقارير إعلامية.

وفقا لما أعلنته الإعلامية المخضرمة منذ نحو شهرين عبر الصورة التشويقية، فإن حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس ستتم إذاعته على التليفزيون المصري على قناته الأولى، وكذلك على قناة دي إم سي.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن حوار محمد صلاح مع إسعاد يونس سيكون لقاء خاصا، ولن يحمل اسم برنامج "صاحبة السعادة" الشهير الذي تقدمه الإعلامية على قناة دي إم سي.