شكرا لقرائتكم خبر عن توصية طبية باستبعاد الشناوى من قائمة الأهلي للمقاصة.. والفحص يحسم الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي للأهلي قبل مران اليوم، الاثنين، موقف محمد الشناوى حارس الفريق من دخول قائمة الأحمر لمباراة المقاصة غداً فى الدورى، ورغم جاهزية الشناوى بنسبة كبيرة للدخول ضمن القائمة، إلا أن الجهاز الطبي يُفضل تأجيل مشاركته فى المباريات، وإن كان ذلك سيتحدد وفقاً للفحص الطبي الذى سيخضع له الحارس قبل مران اليوم.

ورفض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدورى، وواصل محمد تدريباته باستاد التتش برفقة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى المارد الأحمر لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الأهلى بعد تعافيه من الإصابة.

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قراره السابق ببدء الاستعداد أمس الأول السبت، لمواجهة المقاصة فى الدوري، وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء الجمعة الماضى وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي كان قد أعلن عقب مباراة الهلال السوداني، الجمعة، أن الفريق سيتدرب السبت فى بداية رحلة الاستعداد لمواجهة المقاصة قبل أن يُعلن تأجيل بدء الاستعداد لمباراة المقاصة حتى غداً الاثنين من أجل حصول الفريق على فترة راحة بعد رحلة السودان.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء غداً الثلاثاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.