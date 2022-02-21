شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر السوبر الأفريقى أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 2015، خسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقى على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى من المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، سجل عبد الملك زياية هدف الفريق الجزائرى فى الدقيقة 71، مستغلا كرة عرضية أرضية أودعها الشباك دون رقابة، لكن عماد متعب أدرك التعادل للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

الأهلى دخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما نافس سطيف لأنه حامل لقب دورى الأبطال.

فى ركلات الترجيح سجل الأهلى أول خمس ضربات ترجيح بنجاح عن طريق مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عماد متعب، سعد سمير، محمود حسن تريزيجيه، وأهدر باسم على الركلة السادسة، بينما سجل لاعبو وفاق سطيف جميع الركلات الستة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى، باسم على، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، حسام عاشور، حسام غالى "مؤمن زكريا"، عبدالله السعيد، وليد سليمان "عماد متعب"، محمود حسن تريزيجية، أحمد عبد الظاهر "النيجيرى بيتر إيبى".

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.