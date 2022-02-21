شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين أوروبا تفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي شبح رحيل نجمه المالي آليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بدأت العروض تُطارد النجم المالى خلال الفترة الماضية بشكل لافت للنظر على خليفة تألقه اللافت للنظر مع الأهلي الفترة الماضية محلياً وأفريقياً بجانب بطولة مونديال الأندية.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن أليو ديانج بات واحداً من أكثر لاعبى الفريق الذين يتلقون عروض احتراف خارجية الفترة الأخيرة إن لم يكن أكثرهم، فالنادى يتلقى اتصالات بصفة مُستمرة من وكلاء لاعبين يؤكدون خلالها رغبة أندية أوروبية، فى تركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، فى ضم نجم وسط الأهلي الذى يُعد أحد أفضل لاعبي الوسط فى الدوري المصري وقارة أفريقيا، وكان له دور كبير فى بطولات الأهلي الماضية وآخرها برونزية مونديال الأندية بالإمارات بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وأشار المصدر إلى أن رحيل ديانج عن الأهلي وارد خلال ميركاتو الصيف المقبل، حال استمرار هذه العروض ووصولها للنادى بشكل رسمي، على أن تكون قيمتها مُناسبة للمبلغ الذى سيطلبه الأهلي للاستغناء عنه ولن يقل عن 7 ملايين دولار.