شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الأسماء المرشحة للانضمام للفراعنة أمام السنغال وسبب اعتزال السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن الأسماء الجديدة المرشحة للانضمام لمنتخب مصر فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، " ياسر إبراهيم هو أقرب لاعب لدعم خط دفاع المنتخب، بعد تأكد غياب أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، موضحا أن الونش ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء أساسيين فى حسابات كيروش ومكملين، والمدرب يتابع ياسر إبراهيم وأحمد ياسين وأحمد سامى، ولكن فرص ياسر إبراهيم هى الأكبر لامتلاكه خبرات أفريقية ومشاركته باستمرار مع الأهلى فى كأس العالم للأندية ودوري الأبطال".

وأضاف شوبير، "فى مركز الباك يمين موجود عمر كمال عبد الواحد بس كيروش بيفكر يضم محمد هانى نجم الأهلى بعد تأكد غياب أكرم توفيق الذى أصيب بالرباط الصليبى، محمد هانى نمبر وان فى حسابات كيروش نفس اعتبارات اختيار ياسر إبراهيم، حد يقولى ممكن يضم أحمد فتحى أقوله ممكن بس الأكيد هو ضم محمد هانى".

وعن حراسة المرمى علق شوبير، "الشناوى سافر أمم أفريقيا وهو الحارس الأول وعندما أصيب تألق أبو جبل والحالة الفنية للحارسين خلال الفترة المقبلة سوف تحسم مصير هذا المركز، ورأى كيروش سيكون الفيصل، خاصة أن محدش بيأثر عليه، محمود جاد هو اللى عنده مشكلة لأنه مش بيشارك مع إنبى منذ عودة الدورى ولو خد ماتشات ممكن يرجع المنتخب مع الشناوى وأبو جبل وصبحى".

وتابع شوبير، "كيروش يتابع أحمد رفعت وإبراهيم عادل وقلقان من مستوى أحمد عبد القادر عشان بيلعب ماتش فوق وماتش تحت ولو شد حيله هينضم للمنتخب، لكن لو فضل على نفس الوتيرة مش هياخده".

وأضاف شوبير، "كيروش بيحب مروان حمدى وهيضمه معندوش مشكلة، ولكن كيروش لا يعتمد على صانع الألعاب لا أفشة ولا عبد الله السعيد، وعشان كده عبد الله اعتزال حفاظاً على شكله ومنظره لأنه لو شايف إن ليه فرصة كان استحمل ماتشين السنغال حتى".

وعن الكاف قال شوبير، "اتحاد الكرة له عند الكاف 11 مليون دولار، بواقع 4 ملايين دولار مكافأة الصعود للنهائى ترسل خلال شهر، وفقاً للوائح الكاف، وسيخصم منها الغرامات التى وقعت على المنتخب، بجانب 7 ملايين دولار معلقة بسبب استضافة مصر لأمم أفريقيا 2019 ، الكاف منح مصر قبل تنظيم البطولة 8 ملايين دولار ويتبقى 7 مليون و600 ألف ناخدهم لما الجانب المصرى يقدم المصروفات والأرباح الخاصة بالبطولة".