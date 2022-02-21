شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى حازم إمام من إصابة الأمامية وكارتيرون يحدد موقفه من موجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية منذ بطولة كأس الرابطة، وأدت لابتعاده عن المشاركة فى مواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا سبيرانسا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا وكذلك مواجهة سموحة فى الدورى.

ومن المنتظر أن يشارك حازم إمام فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى على أن يحدد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مدى جاهزية اللاعب من الناحية الفنية لمواجهة الوداد.

زيزو مع بعثة الزمالك التى وصلت صباح يوم الأحد إلى القاهرة، حيث تم عزله فى أنجولا برفقة أحد الإداريين والجهاز الطبى، لحين عودتهم إلى القاهرة، كما يتابع مسئولي الزمالك الأمر مع السفارة المصرية في أنجولا تمهيدًا لعودة اللاعب في أسرع وقت إلى القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء السبت المقبل 26 فبراير، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

الوداد المغربى يحتل المركز الثانى فى ترتيب مجموعته بدورى الأبطال برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد حققه على ساجرادا الأنجولى بنتيجة 3 / 0، فيما يحتل فريق بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وساجرادا فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويتصدر فريق الوداد جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 39 نقطة حصدها من 17 مباراة فاز فى 12، وتعادل فى 3، وخسر 2، وسجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 13.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 19 نقطة، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز فى 6، وتعادل فى واحدة وخسر 2، وسجل لاعبوه 17 هدف، واستقبلت شباكه 9 أهداف.