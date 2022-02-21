شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال لاعبى المصرى بالفوز على مازيمبي وعيد ميلاد أموتو بغرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو النادي المصري، بالفوز على مازيمبي الكونغولي فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، وأحضر لاعبو المصرى "تورتة" داخل غرفة خلع الملابس ليحتفلوا بالفوز وكذلك عيد ميلاد أوستين أموتو لاعب الفريق البورسعيدي والذي وافق أمس.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في الساعة السادسة مساء الأحد المقبل.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي