شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يهنئ منتخب السعودية النسائى بأول مباراة دولية: "يوم تاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الاتحاد السعودي لكرة القدم على المباراة القوية لمنتخب السيدات السعودى، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبى كرة القدم".

وحقق منتخب السعودية للسيدات بكرة القدم بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل 2-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، بالملعب الوطني بالمالديف، ضمن البطولة الدولية الودية التى تضم منتخبات السعودية والمالديف وسيشيل.



حساب بيليه على تويتر



منتخب السعودية للنساء



من المباراة

وفقا لموقع "سكاى نيوز" مثل المنتخب السعودي، تحت قيادة المدربة مونيكا ستاب، في أول مباراة ودية بتاريخه سارة محمد في حراسة المرمى والمدافعات لين محمد وتالا الغامدي ولانا عبد الرزاق وبيان صدقة وفي الوسط ريم التميمي وليان الجوهري وسارة حمد ونورة إبراهيم والبندري مبارك والمهاجمة البندري هوساوي.

فيما ضمت مقاعد البدلاء لمى العنزي ومشاعل الحربي وأثير خالد وصبا توفيق وجوري طارق ورغد مخيزن ومنى عبد الرحمن وحصة السعد الله وفرح جفري وأسرار الشيباني وداليا أبو لبن وتهاني الزهراني.

وأنهى منتخب السعودية الشوط الأول بالتقدم بهدف للاعبة البندري مبارك، لتصبح أول لاعبة تسجل هدفا دوليا في تاريخ كرة القدم السعودية النسائية.

وفي الشوط الثاني عززت ريم التميمي التقدم السعودي، بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية الخميس المقبل مع المالديف.