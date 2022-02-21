شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عمار: معين الشعباني وقع عقود التجديد للمصرى لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، المتحدث الرسمي للنادي المصري، أن معين الشعباني المدير الفنى للفريق البورسعيدي أنهى إجراءات تجديد تعاقده مع النادي بشكل رسمي، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعباني وقع على عقود التجديد لمدة موسم جديد ومستمر مع النادى الفترة المقبلة.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدورى العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.

ويستعد المصري لمواجهة إيسترن كومباني الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برك العرب بالإسكندرية.

وطالب الشعباني لاعبي الفريق بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام إيسترن كومباني للمنافسة مجدداً على المركز الرابع بالمربع الذهب، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، وهو ما عطل المصري عن المنافسة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.