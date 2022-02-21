شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تعود اليوم من الإمارات بميداليات الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من الإمارات بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى التى أقيمت بالفجيرة فى الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجارى.

وحقق منتخب الكاراتيه ترتيب أول فى منافسات البطولة، بعد تحقيق 3 ذهبيات و3 فضيات، ومثلها فى الميداليات البرونزية خلال البطولة.

وتحققت الميداليات عن طريق كل من عبد الله ممدوح، يوسف بدوي، وحازم أحمد، على مستوى الذهبيات، ومحمد رمضان وطه طارق وياسمين جويلى فى الفضيات، وفيما يخص البرونزيات فأحرزها فريال أشرف، وعلى الصاوى، وأحلام يوسف.

ويتولى تدريب منتخب السيدات هانى قشطة، و الذى حققت معه فريال اشرف ذهبية الاولمبياد كأول ميدالية فى تاريخ اللعبة الاولمبى ، بينما يتولى تدريب الرجال محمد عبد الرحمن تاتو .