شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوى عايز يلعب مباراة المقاصة.. والإجازات كثير فى الأهلى دون داعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير كثرة الإجازات التى يحصل عليها فريق الكرة بالنادى الأهلى، مؤكداً أن محمد الشناوى حارس الفريق طلب لعب مباراة مصر المقاصة بالدوري، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "رغم أن الأهلى فى أحسن حالاته وواخد البرونزية والدنيا تمام أهو بس بردو هفضل أقول مينفعش كمية الإجازات دى كلها، حتى على الأقل اللاعيبة المستبعدين يتمرنوا هما معندهمش إجهاد ولا إرهاق".

وأضاف شوبير، "موضوع الإجازات ده صعب أوى ومش عارف إزاى الفريق يتدرب تدريبة واحدة ويلعب مباراة".

وتابع شوبير، "الشناوى ومصطفى شوبير هما اللى رفضوا الراحة واتمرنوا لوحدهم، والشناوى اتمرن دلوقتى تمرينتين كاملين وجاهز لمباراة المقاصة وعايز يلعب والقرار النهائى لموسيمانى".

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعلن موسيماني عقب مران اليوم قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والتي ستشهد عودة أيمن أشرف الذي غاب عن مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا للإيقاف.

ويتدرب الفريق اليوم بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا ، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.