شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لفحوصات طبية شاملة على القلب والرئة من أجل معرفة حالته الصحية بعد غيابه الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين خلال فترة قصيرة.

وعانى بدر بانون من مشاكل صحية بسبب مُضاعفات كورونا، الأمر الذى تسبب فى استبعاده من منتخب بلاده فى أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، كما خرج من حسابات الأهلي فى مونديال الأندية الأخير بالإمارات، ومازال اللاعب خارج حسابات المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الطبي للأهلي بإخضاع بانون لفحوصات شاملة على القلب والرئة لمعرفة مدى استحابته لفترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفترة الماضية، وتحديد موقفه من تدريبات الفريق المقبلة.