الارشيف / اخبار الرياضه

قصة صور.. فرجانى ساسى لا يزال فى أذهان الجماهير البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرجانى ساسى لا يزال فى أذهان الجماهير البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى عالقا فى أذهان الجماهير الزملكاوية بقوة فى ظل إرتباطهم باداؤه وخبراته بقوة طوال مشواره مع الفريق الأبيض قبل الرحيل.

وتطمح الجماهير البيضاء فى إستعادة المجلس الجديد للنادى الأبيض استعادة اللاعب لصفوف الفريق  مجددا، حيث يتردد بشكل مستمر اسم ساسى  داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب توهج نجمه وسط كتيبة الفريق الأبيض، وعندما رحل إلى الدحيل لم يقدم المستوى المطلوب.

وتدور مشاورات داخل نادى الزمالك حول إمكانية عودة فرجانى ساسى، خاصة أن اللاعب رحل "مجانًا" عن الفريق فى نهاية الموسم الماضى بعدما انتهى تعاقده بشكل رسمى مع ناديه، وهناك اتجاه بأن ساسى لاعب محترف ومن حقه البحث عن مصلحته فى ظل تخبط أوضاع نادى الزمالك الفترة الأخيرة، وأن عودته ستكون إضافة للفريق.

من جهته أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم المجلس، أن إدارة الزمالك قادرة على إعادة فرجانى ساسى مرة أخرى، إلا أن الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفنى، والذى سيحدد مدى احتياج الفريق لخدماته.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب فرجانى ساسى فى الصور التالية: 

45ee5f208d.jpg

52e7c9f5fc.jpg

6dd7e9a6e8.jpg

cebd432647.jpg

8a1cdfb4c7.jpg

122f8f2140.jpg

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا