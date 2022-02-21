شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرجانى ساسى لا يزال فى أذهان الجماهير البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى عالقا فى أذهان الجماهير الزملكاوية بقوة فى ظل إرتباطهم باداؤه وخبراته بقوة طوال مشواره مع الفريق الأبيض قبل الرحيل.

وتطمح الجماهير البيضاء فى إستعادة المجلس الجديد للنادى الأبيض استعادة اللاعب لصفوف الفريق مجددا، حيث يتردد بشكل مستمر اسم ساسى داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب توهج نجمه وسط كتيبة الفريق الأبيض، وعندما رحل إلى الدحيل لم يقدم المستوى المطلوب.

وتدور مشاورات داخل نادى الزمالك حول إمكانية عودة فرجانى ساسى، خاصة أن اللاعب رحل "مجانًا" عن الفريق فى نهاية الموسم الماضى بعدما انتهى تعاقده بشكل رسمى مع ناديه، وهناك اتجاه بأن ساسى لاعب محترف ومن حقه البحث عن مصلحته فى ظل تخبط أوضاع نادى الزمالك الفترة الأخيرة، وأن عودته ستكون إضافة للفريق.

من جهته أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم المجلس، أن إدارة الزمالك قادرة على إعادة فرجانى ساسى مرة أخرى، إلا أن الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفنى، والذى سيحدد مدى احتياج الفريق لخدماته.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب فرجانى ساسى فى الصور التالية: